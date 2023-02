Pump truck, via ai lavori La fine entro marzo

A Castel del Piano sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo pump truck, il primo sull’Amiata.

La ditta a cui sono stati affidati i lavori è nel pieno delle attività e a fine marzo dovrebbero essere consegnati i lavori, proprio in tempo per la bella stagione.

Così, per gli appassionati di questa disciplina e anche per i molti neofiti, il pump truck sarà pronto all’uso.

In sintonia con il più complesso progetto di Amiata freeride, quello cioè di offrire ai rider gli spazi in cui divertirsi grazie alle discese di downhill che si sviluppano lungo il cono vulcanico dell’Amiata, questo nuovo circuito rappresenta il primo esempio di pump truck sull’Amiata ed è studiato nei minimi dettagli. Inoltre si incastra perfettamente nel progetto più ampio pensato dall’Amministrazione comunale.

Oltre a questa pista, in questo angolo di Castel del Piano sorgerà un campo da padel (il secondo dell’Amiata, dopo quello di Arcidosso, ma il primo coperto) così da completare la cittadella dello sport.

"Come amministrazione abbiamo individuato in questa area del paese il luogo dove sviluppare la nuova cittadella dello sport – commenta Luciano Giglioni, vicesindaco di Castel del Piano –, quel luogo cioè che dovrà essere vissuto dagli abitanti nel segno dello sport e delle attività all’aria aperta".

Per dare forma e concretezza a questa idea, pubblicizzata qualche anno fa anche in campagna elettorale, l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Bartalini, ha puntato su finanziamenti pubblici. Il progetto complessivo della "Cittadella" infatti può essere realizzato grazie a un cospicuo finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana, pari a 340mila euro. Le risorse derivate dai finanziamenti pubblici non sono bastate e il Comune ha deciso di investirci di tasca propria 57mila euro recuperati dal bilancio comunale.

"Un altro lavoro che sarà eseguito grazie a queste risorse derivate per gran parte dalla Regione – prosegue Giglioni – è quello relativo al rifacimento degli spogliatoi del Circolo tennis. Quando i lavori saranno terminati questa area sarà vissuta da giovani, famiglie e amanti dello sport".

La cittadella dello sport è vicina al Parco dei Cigni, luogo che in estate ospita festival ed eventi. Infine c’è chi, guardando l’evoluzione di questo spazio urbano, sta pensando di aprire all’interno del parco un piccolo chiosco, si tratterebbe di un locale stagionale, aperto sono in estate ma che sicuramente contribuirebbe a valorizzare sia gli investimenti fatti che gli spazi esistenti, come ad esempio il Parco dei Cigni.

Nicola Ciuffoletti