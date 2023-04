"Pullman troppo vecchi" Guasti a ripetizione Studenti esasperati

Fumo che esce dall’abitacolo, odore di gasolio, mezzi sempre più vecchi e pericolo costante. E’ ormai diventato una specie di Odissea andare e tornare da scuola verso Sassofortino e Roccatederighi per un gruppo di studenti. Sempre più spesso gli autobus che vengono forniti hanno problemi. Situazioni che si ripetono spesso: l’ultima volta proprio ieri. Quando il pullman è arrivato a Sassofortino, perdeva gasolio e l’odore dello stesso ha iniziato a invadere tutto l’abitacolo.

"Quando ci siamo fermati – racconta uno dei ragazzi – l’autobus aveva perso moltissimo gasolio e l’autista ha detto di scendere e di salire su un altro pullman, che è arrivato". Molte le proteste dei ragazzi che hanno respirato quell’odore acre di gasolio fino ad avere bruciori fortissimi di gola. "Non è la prima volta che si verificano questi episodi – dicono alcuni studenti –. Tempo fa una ruota dell’autobus ha preso fuoco e poco tempo dopo un altro autobus, a causa di un malfunzionamento, ha sprigionato moltissimi gas nell’abitacolo, costringendoci un’altra volta ad una fermata di emergenza. Crediamo che questo sia un problema abbastanza grave, in quanto non ci viene fornito né il servizio per cui paghiamo né la sicurezza che dovremmo avere". A raccontare i fatti sono un gruppo di studenti pendolari (alcuni maggiorenni, altri no) che negli ultimi due-tre anni ha vissuto e vive il disagio di viaggiare su autobus vetusti, propensi a guastarsi con una certa frequenza. "Ormai i guasti sono molto frequenti – raccontano –. Diciamo che questo è un percorso sfortunato, visto che è almeno la terza volta in 7 mesi che si verifica questa situazione. Autolinee Toscane di recente ha presentato la nuova flotta di autobus extraurbani acquistati dalla società, ma per noi studenti pendolari dell’Alta Maremma per ora non si registrano novità. E visto che l’abbonamento annuale non è proprio regalato, troviamo che non sia giusto che certi problemi si registrino così di frequente". Poi chiudono sperando che la situazioni migliori nel più breve tempo possibile: "Crediamo che questo sia un problema da affrontare, in quanto non ci viene fornito né il servizio per cui paghiamo né la sicurezza che dovremmo avere. Speriamo che per avere risposte e cambiare passo non debba succedere qualcosa di più grave".