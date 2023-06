"Pulispiaggia", ci siamo Giornata per l’ambiente

Appuntamento domani mattina, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, quando nel comune di Follonica sbarca l’evento nazionale "Pulispiaggia e Pulifondali". L’iniziativa, organizzata dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato) e dalla Capitaneria di Porto, ha individuato nel gruppo sub della sezione della Lega Navale Italiana di Follonica e nel Comune di Follonica i promotori della giornata di pulizia delle spiagge e dei fondali in Toscana con anche il patrocinio del Comune di Scarlino. "Quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa della Fipsas, perché abbiamo l’obiettivo di far crescere il rispetto per l’ambiente e per il nostro mare – dicono il vicesindaco Andrea Pecorini e l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Domani sarà l’occasione per consolidare l’alleanza che con il mondo dello sport in una giornata dedicata all’ambiente. Apriremo la stagione estiva con una pulizia dei fondali e delle spiagge e invitiamo tutti a prendere parte all’evento".