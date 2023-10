"Puliamo il mondo a Pitigliano: i ragazzi insieme a Legambiente"

"Puliamo il mondo", la campagna di Legambiente, ha fatto tappa nella Città dl tufo coinvolgendo le classi quinte dell’Istituto Comprensivo.

"Anche quest’anno – dice l’assessora Serena Falsetti – abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa coinvolgendo le classi quinte nella speranza di riuscire a sensibilizzarli e a renderli veicoli di messaggi positivi e propositivi anche in ambito familiare. Sensibilizzare i più piccoli è il primo grande passo verso la costruzione di una coscienza collettiva ambientale. Tra l’altro, essendo Pitigliano un comune a vocazione turistica, un’attenzione sempre maggiore alle tematiche ambientali potrebbe essere una leva importante sia per chi già conosce il nostro territorio che per chi lo farà".

"L’adesione alla nostra campagna Puliamo il Mondo da parte dei Comuni della Maremma – dice Angelo Gentili di Legambiente – è un bellissimo segnale. Il nostro è un territorio che ha fatto della tutela e della salvaguardia dell’ambiente un segno distintivo ma è necessario fare sempre di più, scommettendo con determinazione sulla formazione e sulla sensibilizzazione dei più piccoli. Puliamo il mondo va esattamente in questa ottica e dopo trentuno anni continua a essere occasione importante per dimostrare che cambiare le cose è possibile".