"Puliamo il mondo" a Gavorrano. L’impegno dei bimbi delle elementari

Un po’ di delusione fra gli scolari della scuola elementare di Bagno pronti a impegnarsi in prima persona per la pulizia del Parco Pubblico nell’ambito di "Puliamo il Mondo" ma il meteo ha consigliato di stare al riparo e così, l’ insegnamento su un tema così scottante lo hanno ricevuto nell’aula magna del proprio edificio. La nuova tappa maremmana dello spin-off di "Puliamo il mondo", organizzata dall’Associazione del Cigno Verde, è approdata a Bagno di Gavorrano, dove a fare gli onori di casa c’era Francesca Mondei, assessora all’Ambiente insieme ai rappresentanti della Polizia municipale e tecnici comunali. Per Legambiente sono arrivati Angelo Gentili, Margherita Ambrogetti Damiani e Carlotta Priore che si sono messe a disposizione dei ragazzi che, con un fuoco di fila di domande, hanno dimostrato grande interesse per il mondo e per le problematiche che sta vivendo l’ambiente. "Aderiamo a ‘Puliamo il mondo’ ormai da anni – ha dichiarato Francesca Mondei – e anche quest’anno il Comune di Gavorrano ha fortemente voluto prendere parte a questa iniziativa, grazie anche alla partecipazione dell’istituto scolastico di Gavorrano, che ha prontamente risposto in modo positivo con il coinvolgimento delle classi terze della scuola di Bagno, continuando a dimostrare costante interesse nei confronti di questa attività".

"Lo spin-off maremmano di ‘Puliamo il Mondo’ – ha aggiunto Angelo Gentili – è giunto al termine. Con la tappa di oggi a Bagno di Gavorrano si conclude un percorso da nord a sud della provincia, che ci ha permesso di accompagnare studentesse e studenti alla scoperta dell’importanza delle azioni dei singoli nella salvaguardia degli ecosistemi. Anche questa mattina, abbiamo ribadito loro che ciascuno può fare la differenza. Un bellissimo momento di educazione e apprendimento in cui i più piccoli, veri custodi di futuro, hanno fatto ancora una volta la differenza. Il monito è sempre lo stesso: quelle di ‘Puliamo il mondo’ non restino azioni isolate. Siamo certi che anche il Comune di Gavorrano andrà in questa direzione e ringraziamo l’amministrazione tutta e l’assessora Mondei per aver dato casa alla nostra campagna".

Roberto Pieralli