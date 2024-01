Pugno sul naso al padre. Arrestato diciannovenne

E’ stato arrestato per aver preso a pugni il padre, rompendogli il setto nasale. Si tratta di un diciannovenne, non nuovo a fatti del genere, che adesso si trova nel carcere di via Saffi. Il ragazzo vive a Grosseto con la famiglia e il fratello che è poco più giovane: anche lui sarebbe stato vittima nel passato di vessazioni da parte del fratello. Una decina le segnalazioni di cui già si stava occupando la Procura. Un calvario anche per la madre, anche se non era mai stata vittima di aggressioni. Sono stati i carabinieri ad eseguire l’arresto dopo aver appreso della frattura al naso del padre. Il ragazzo per un periodo ha anche frequentato un istituto superiore della città, fino al secondo anno, poi ha interrotto gli studi per riprenderli quest’anno. Frequenti i suoi scatti d’ira e qualche giorno fa la sua rabbia si è sfogata contro il padre. Ieri il giudice del tribunale, Cecilia Balsamo, ha convalidato l’arresto e quindi il giovane resta in carcere.