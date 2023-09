Pugilistica Argentario "Non abbiamo più spazi Senza un aiuto chiuderemo"

La Pugilistica Argentario cerca casa e chiede aiuto al sindaco Arturo Cerulli. Il gruppo sportivo, guidato dal tecnico federale Francesco Fiorelli, per tornare a praticare la sua attività ha bisogno di trovare una palestra dove piazzare ring e attrezzi.

"Mettiamo in evidenza le condizioni in cui versa oggi la nostra società sportiva – sottolinea Fiorelli –. Dico nostra perché è della comunità di Monte Argentario, come valore aggiunto al nostro territorio, dato che i nostri ragazzi hanno girato i palazzetti di tutta Italia con la scritta Argentario sul petto portando a casa sempre ottimi risultati. Oggi non è più così: complice un po’ il covid e un po’ per l’avvicendarsi di diverse amministrazioni tutto questo si è spento".

Tanti gli eventi organizzati in passato dalla società sportiva di Fiorelli, che adesso vorrebbe tornare a proporre la propria attività. "Con il sindaco Cerulli – ricorda Fiorelli – ci eravamo lasciati con la promessa di uno spazio nell’ex Aeronautica militare, cosa che poi non è andata in porto, ma per noi da quel momento è iniziata la discesa. Ho iniziato a praticare pugilato nel 2008 a Grosseto, poi nella palestra di Tarquinia del campione Angelo Iacopucci e infine nella palestra dei fratelli Branco a Civitavecchia, proprio lì mi hanno insegnato a combattere anche nella vita se vuoi ottenere i risultati. Nel 2014 abbiamo aperto la società Pugilistica Argentario e abbiamo coltivato il sogno di far crescere e conoscere sui ring di tutta Italia quanto vale l’Argentario. Ci siamo riusciti anche con quattro titoli italiani in un campionato nazionale amatori Open in diverse categorie. Oggi il mio entusiasmo si è spento, ma la cosa che mi fa più male è che ho dovuto abbandonare dei ragazzi che credevano in me. Abbiamo bisogno di uno spazio dedicato dove i ragazzi possano tornare ad allenarsi e per questo abbiamo bisogno di aiuto. La nostra società non ha finalità di lucro e prendere un locale privato in affitto ha dei costi insostenibili per noi".

Andrea Capitani