"Public History", vince Zipoli

Prestigioso riconoscimento per la pubblicazione "Niccioleta, fotografie e memorie di una comunità mineraria", curata da Riccardo Zipoli, professore emerito dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, edito dalla biblioteca comunale di Massa Marittima. Il volume ha vinto il primo premio del concorso nazionale bandito nel 2023 dall’associazione italiana di Public History (Aiph) per il miglior progetto di public history realizzato in Italia nell’anno precedente. "Vincere un concorso nazionale con un progetto come questo che ha coinvolto in modo attivo l’intera comunità di Niccioleta è per noi motivo di grandissima soddisfazione – afferma il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini –. Possiamo considerarlo un’opera monumentale, un patrimonio che poche comunità vantano. È un progetto a cui teniamo molto perché contribuisce alla ricostruzione della storia del villaggio minerario". Il primo premio è stato assegnato a questo progetto per "il rigore e l’ampiezza di un’analisi storica che ha coinvolto in ogni suo passaggio, fin dalla fase progettuale, la popolazione e le istituzioni, in una rete virtuosa di pratiche partecipative. Il lavoro storico si è avvalso di un ricco ventaglio di fonti che ha avuto come esito la ricostruzione del profilo storico-sociale della comunità, scrivendone un passato ignoto per un nuovo futuro". Le oltre 600 immagini fotografiche presenti provengono in gran parte dall’analisi di 54 album familiari ma anche da diversi archivi.