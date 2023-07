Prove di Salvataggio in Mare a Marina di Grosseto, Bagnini della "Balneari della Maremma Grossetana" in Azione Gli assistenti bagnanti della "Balneari della Maremma grossetana" svolgeranno prove di salvataggio in mare a Marina di Grosseto. Recuperi in mare, primi soccorsi e manovra con defibrillatore semi-automatico saranno parte delle prove. Il personale è provvisto di attestato Blsd.