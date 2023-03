Protocollo per il Pnrr Accordo Finanza-Comune per la tutela della legalità

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza e il Comune di Grosseto hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa svolta dagli enti locali in relazione all’utilizzo delle risorse pubbliche erogate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’accordo, firmato nella sala del Consiglio del Comune di Grosseto dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal comandante provinciale Nicola Piccinni, alla presenza del prefetto di Grosseto, Paola Berardino, è destinato a migliorare, attraverso modalità condivise di collaborazione, l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e incentivo del Pnrr. "Sono molto soddisfatto di questo accordo – ha detto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto – L’obiettivo è ovviamente quello di assicurare la buona riuscita del Piano nazionale di ripresa e resilienza, contrastando, allo stesso tempo, tentativi criminali. Sono sicuro che questa collaborazione con la Guardia di Finanza crescerà ancora e che diventerà un esempio per altre realtà del nostro territorio nazionale. I nostri uffici sono a disposizione e già pronti a cooperare". Il protocollo prevede che il Comune di Grosseto comunichi, al comando provinciale della Guardia di Finanza, le informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico–finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finalebeneficiarioattuatore o quale stazione unica appaltante. Inoltre il Comune metterà a disposizione dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di analisi e controllo da parte del Corpo. Sulla scorta delle informazioni acquisite, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto interesserà la propria componente territoriale per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d’iniziativa. Inoltre saranno comunicate al Comune i risultati emersi dall’esito degli interventi, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio.