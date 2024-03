Protezione civile, il Piano della Provincia

Approvato dal Consiglio provinciale il nuovo Piano di Protezione civile.

"La Provincia si è dotata di un Piano di Protezione Civile a partire dal 2005 – dice Valentino Bisconti, consigliere provinciale con delega alla Protezione civile – aggiornandolo nel corso di questi 20 anni. La Protezione civile è un settore in continua evoluzione che si deve adattare alle mutevoli condizioni del territorio, alle variazioni climatiche e alle nuove informazioni sui rischi emergenti. L’aggiornamento del Piano a tutti i livelli è quindi fondamentale per affrontare con prontezza ed efficacia qualsiasi tipo di emergenza si possa presentare. Veniamo da anni particolarmente complessi che hanno visto il sistema di protezione civile impegnato ben oltre le emergenze di carattere meteorologico, in contesti del tutto nuovi, come quello della pandemia da Covid, a cui è seguita l’emergenza umanitaria legata al conflitto bellico in Ucraina e la cosiddetta emergenza amministrativa per l’attuazione del Pnrr".

"Ringrazio l’ufficio tecnico dell’Ente che si è occupato dell’aggiornamento del Piano condividendolo tramite i tavoli tecnici con le altre istituzioni. – conclude Bisconti –. Infine, vorrei ricordare l’importanza delle attività di educazione, formazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche di protezione civile da adottare in casi di calamità naturali. Al riguardo ringrazio tutte le scuole, gli ordini professionali ed il volontariato, per la partecipazione all’importante giornata di sensibilizzazione nelle piazze denominata Io non rischio".