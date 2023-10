Proteste della minoranza: "La sede del Comune crea disagi ai cittadini"

Può succedere che un cittadino si rechi in Comune e sia il personale degli uffici a uscire dalle proprie stanze per "riceverlo" all’ingresso. Accade a Montieri e il motivo va ricercato nella presenza di barriere architettoniche che impediscono ai cittadini con difficoltà motorie di arrivare fin dentro gli uffici.

Per comprendere questa vicenda bisogna fare un passo indietro di un anno e mezzo quando nella sede del Comune in via Matteotti sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto, costringendo quindi al trasferimento degli uffici nelle ex scuole medie, in via Roma.

"Tutti ritenevano che terminati i lavori la sede sarebbe stata riportata in via Matteotti – dice Massimiliano Biondi, consigliere della lista Cambiare per Crescere –. I lavori sono terminati ma le attese sono andate deluse". Gli abitanti insomma aspettavano il trasloco anche perché le ex scuole medie non sono provviste di ascensore.

"Peraltro i locali non sono idonei ad ospitare gli uffici comunali – prosegue Biondi –. Questa situazione crea gravi difficoltà ai cittadini che si devono recare negli uffici e molti hanno espresso la loro contrarietà. La popolazione è formata da tanti anziani che hanno difficoltà deambulatorie, per cui molti sono costretti ad attendere al piano terra e qualche volta anche all’esterno, per essere serviti".

L’ufficio del sindaco poi è collocato all’ultimo piano. La lista "Cambiare per crescere" si chiede quali sono i motivi per i quali la sede del Comune rimane nelle ex scuole medie. "Sembra – dice Biondi – che sia stato deciso di collocare nella sede del Comune di via Matteotti un museo. Se è vero chi ha preso questa decisione incomprensibile?".

Dubbi e perplessità che il sindaco dovrà chiarire. "I lavori da fare per rendere le ex scuole agibili condannerebbe i cittadini ad una attesa lunghissima, prolungando i disagi. Il palazzo comunale fu costruito nel 1901 su progetto dell’architetto Lorenzo Porciatti, molto simile al palazzo della Provincia a Grosseto progettato dallo stesso professionista e costruito nel 1903. Le perplessità non finiscono qui: "Ci chiediamo se le autorizzazioni del trasloco del Comune nelle ex scuole medie per fare i lavori e dell’eventuale cambiamento di sede del Comune sono state richieste. Noi non condividono questa scelta".

