Protesta per "riprendersi spazi"

Più che una giornata di festa e di mimose ieri, nel centro cittadino, una giornata di protesta. Di voci, di donne tutte per gridare i loro diritti. Sopratutto il diritto di parità, sul lavoro. Circa un centinaio di persone, donne specialmente si sono date appuntamento ieri in piazza Dante davanti al Palazzo degli Aldobrandeschi. Un palazzo sotto una veste inedita, perché dalla finestra centrale era stato appeso uno striscione. Un mantello per la Provincia che citava "Libere tutte". La manifestazione è stata organizzata da molte realta` del territorio grossetano per celebrare la "Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne". Dunque, ha aperto la manifestazione la voce di Ginevra Detti del collettivo woman talking. "Il femminismo – ha detto – impone una risignificazione, a partire dall’essere due per poter accogliere più mondi e linguaggi". Poi sono state lette tante testimonianze di donne sul tema del lavoro retribuito, lavoro di cura e maternità per le donne lavoratrici. Infine le partecipanti si sono sdraiate a terra per "prendersi lo spazio che le spetta".

Maria Vittoria Gaviano