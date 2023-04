Prosegue fino a domani la "Festa della Terra"

Prosegue oggi e domani la "Festa della Terra" che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le persone, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, sull’importanza di difendere il pianeta dall’inquinamento e dallo spreco delle preziose risorse che ci offre. Oggi e domani, a partire dalle 12, apertura dello stand gastronomico in piazza della Repubblica. Lo stand è aperto a pranzo e a cena. Oggi pomeriggio, dalle 14.30, è in programma prima "Pitigliano bella e pulita", una passeggiata per ripulire alcune zone del paese e dei dintorni, alle 17 è prevista l’apertura del mercato dei prodotti locali in piazza della Repubblica e alle 17.30, al Teatro Salvini, proiezione del film di animazione sui rifiuti "Trash. La leggenda della piramide magica". A seguire merenda per bambini. Alle 21.30 concerto dei "MistiCanti" in piazza della Repubblica. Domani, alle 14.30, un altro appuntamento "green": "Piantiamo un albero" al Parco Paul Harris. Alle 15 "Passo passo lungo il fiume, nel bosco", passeggiata ecologica con una guida ambientale con partenza dal parco Paul Harris. Per prenotazioni [email protected] , 327 829 8314. Alle 17 apertura del mercato di prodotti locali e alle 21.30 musica dal vivo con "Le False Partenze". L’evento è stato ideato e organizzato dalla Proloco.