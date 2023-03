Prorogata la mostra di Ettore Sordini fino a domenica

Un altro weekend con le opere di Ettore Sordini al Polo culturale Le Clarisse. L’esposizione della mostra "Gli anni della Vita agra" – che avrebbe dovuto concludersi domenica 26 febbraio – è prorogata fino a domenica nel polo museale di Fondazione Grosseto Cultura, in via Vinzaglio: l’apertura al pubblico resta confermata dal giovedì alla domenica, con orario 10-13 e 16-19, sempre a ingresso gratuito. Ma Ettore Sordini non lascerà il museo neppure dopo il 5 marzo: "Grazie all’Archivio Sordini – conferma il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – un’opera di Sordini resterà permanentemente all’interno del Polo culturale Le Clarisse e di questo siamo grati. Ci impegneremo nella massima valorizzazione di una testimonianza preziosa, fortemente legata alla storia della nostra comunità oltre che dall’indubbio valore artistico assoluto". L’esposizione "Ettore Sordini. Gli anni della vita agra", a cura di Alberto Mazzacchera, è uno degli eventi promossi per celebrare il centenario della nascita di Luciano Bianciardi e vede la collaborazione tra il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura e la Fondazione Luciano Bianciardi.