"Proroga dehors. Ora dai Comuni aiuti e sostegni"

Il Governo ha approvato la proroga al 31 dicembre 2024 della disciplina di semplificazione autorizzatoria per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi interessati a posizionare dehors, ombrelloni e tavolini, riconoscendo la funzione, anche sociale, che svolgono i pubblici esercizi in questi anni così segnati da profonde incertezze. Va detto però che la proroga dehors riguarda solo ed esclusivamente le autorizzazioni paesaggistica e culturale laddove previste. La proroga concessa dal Parlamento per i dehors, dunque, non vuol dire automaticamente posizionamento libero (e gratuito) degli stessi. E per questa ragione Confcommercio ha scritto a tutti i sindaci della provincia sia per richiamare la loro attenzione sulla proroga per i dehors, sia per sensibilizzarli ad accompagnare questa misura con iniziative di propria competenza per incentivare l’occupazione di suolo pubblico a condizione agevolate da parte dei pubblici esercizi. "I dehors, in particolare quelli a servizio delle attività di somministrazione – dice Gabriella Orlando, direttrice di Confcommercio – si sono rivelati straordinari spazi di aggregazione che hanno reso vie e piazze delle nostre città e dei nostri borghi vive e dinamiche, offrendo un contributo importante anche sul fronte della sicurezza percepita. Riteniamo che le Amministrazioni locali debbano produrre ogni sforzo possibile affinché questa tipologia di offerta venga non solo mantenuta, ma anche incentivata ed estesa".