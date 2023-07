Proposte di "Amiata Bike" Due eventi per rilanciare il turismo sulle due ruote

Si chiama "Amiata Bike" ed è l’associazione che ha in programma due eventi per presentare il proprio programma alla popolazione di tutto il comprensorio amiatino di riferimento: il primo ci sarà sabato alle 14.30 al Prato delle Macinaie dove "AmiataBike" sarà ospite dell’evento "Amiata Bike Fest seconda edizione" organizzato dall’associazione "Amiata FreeRide". Sarà l’occasione di incontro di due realtà che si rivolgono a target diversi ma con la passione per le bici e il territorio dell’Amiata come fattore comune di sicura sinergia. Il secondo evento ci sarà domenica alle 10 ad Abbadia in via Roma al Bike Point del Comune. Qui è prevista, al termine della presentazione intorno alle 11.30, una passeggiata in bicicletta fino in Vetta Amiata, dove sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Nel corso delle presentazioni sarà illustrato il percorso permanente "AmiataBike" ed il suo valore a supporto del turismo naturalisticosportivo, dell’economia del territorio e della salvaguardia del patrimonio naturale della nostra montagna. Verrà inoltre presentata la missione di "AmiataBike", votata al mantenimento nel tempo del percorso ed alla valorizzazione del territorio, tramite l’organizzazione di eventi sportivi e culturali dove si punterà al coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio, sportive, culturali, sociali ed economichecommerciali. Sarà poi avviata ufficialmente la campagna di tesseramento di tutti i cittadini, le strutture ricettive, le attività economicoproduttive e gli amanti del Monte Amiata. Infine, saranno comunicate alcune informazioni relative al primo evento ufficiale di "Amiata Bike" previsto per i giorni 16-17 settembre. "L’organizzazione di queste presentazioni – dice la presidente di AmiataBike Monica Fanciulli – nasce dal desiderio di spiegare concretamente alla popolazione e a tutti gli enti del territorio quello che "AmiataBike" vuole realizzare. La nostra associazione opera nell’ambito del programma AmiataBike promosso dalle Unioni dei Comuni amiatine e pertanto abbiamo invitato tutti i sindaci e i presidenti delle Province coinvolte, che stanno partecipando alla realizzazione del percorso permanente AmiataBike". Agli incontri sono stati invitati anche i referenti di tutte le associazioni del territorio, per condividere obiettivi ed avviare collaborazioni in grado di produrre importanti sinergie.