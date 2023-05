Pronti per Cambiare "Lasciarsi alle spalle la vecchia politica"

Mirella Pastorelli ha iniziato a fare politica quando era molto giovane e oggi, dopo due importanti esperienze nel comune di Magliano, ha deciso di proseguire il suo percorso politico interrotto dal commissariamento della giunta Cinelli. È la candidata a sindaco della lista "Pronti per Cambiare", un nome che è anche uno slogan: lasciarsi alle spalle la vecchia politica per un nuovo modo di amministrare.

Perché ha deciso di candidarsi a sindaco?

"Sono una donna coerente e conservo saldi principi. Questa mia coerenza mi ha convinto a candidarmi. Ripartirò dalla defiscalizzazione per i maglianesi, che non sono riuscita a completare con la precedente amministrazione per l’interruzione anticipata. Avevo tante cose in testa e ho deciso in modo autonomo di riproporle. Voglio completare i progetti in sospeso.

I punti principali del suo programma?

"La prima cosa che farò se diventerò sindaco è di mettere a disposizione dei nostri agricoltori e allevatori un agronomo. Sempre su questo fronte terremo aperti periodicamente tavoli ‘green’ con associazioni di categoria e appunto agricoltori. Spazio poi alle comunità energetiche, dobbiamo lavorare in questa direzione. Vorrei una comunità in grado di produrre e di poter fornire energia anche all’interno del territorio, non solo una comunità di scambio ma anche una comunità di consumo, rivolgendosi dunque anche a tutti coloro che il fotovoltaico non se lo possono permettere per molti motivi. Il nostro programma è ricco di progetti, invito tutti a leggerlo, ci sono idee e azioni che si possono mettere in pratica fin da subito".

Cos’è che oggi non va nel comune?

"La criticità più grande è dentro le nostre istituzioni, cioè un modo di fare politica vecchio e atavico. Credo in una politica di condivisione e ascolto. Dobbiamo credere nelle potenzialità della partecipazione attiva dei cittadini, ascoltare la comunità è l’unica strada per riaccendere la fiducia anche degli elettori".

La sua è una lista civica nel senso che i partiti si sono messi da parte?

"Noi ci siamo costituiti subito come lista civica, da gennaio abbiamo iniziato a incontrarci e abbiamo lavorato sul programma. Siamo una lista civica perché i candidati mi hanno chiesto di essere svincolata dai partiti, ci siamo mossi da questa direzione. Ci sono però dei partiti che credono nei nostri progetti: Riformisti e Ppe".

Ci descriva brevemente la sua lista.

"Siamo una lista di 12 persone, 6 uomini e 6 donne, persone professionalmente preparate, e ciascuno mette a disposizione del gruppo le proprie conoscenze. Sono molto orgogliosa di loro, il Comune ha bisogno di persone cosi, pronte a governare fin dal giorno dopo".

Quale messaggio manda ai suoi elettori?

"Chiediamo agli elettori di aprire gli occhi, veniamo da anni dove si sono verificati commissariamenti, dobbiamo interrompere questo trend. Aprire gli occhi significa distinguere bene da chi vende fumo da chi vuole fare proposte serie per il territorio di Magliano, che ha fortemente bisogno".

N.C.