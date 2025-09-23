Pronti al ’ciak’ sul molo Pilarella: "Sarà una bella vetrina per tutti"

Fervono i preparativi per il film che verrà girato sul molo della Pilarella, mentre sono previste alcune chiusure per le attività commerciali.

Da lunedì 29 arriverà a Porto Santo Stefano la compagnia americana ’Pinella Productions’, che il 2 e 3 ottobre effettuerà le riprese cinematografiche in via del Molo. Il tutto soprattutto su un mega-yacht di 70 metri che sarà attraccato alla banchina, con la presenza di 260 comparse e tantissimi lavoratori che animeranno la zona. L’intero Hotel La Caletta prenotato per una settimana, appartamenti e ville affittati e limitazioni al traffico dell’area per consentire agli addetti ai lavori di riprendere le scene del comic-thriller che vedrà parte delle riprese all’Argentario, facendo anche molta pubblicità al territorio.

Il tutto comporterà la chiusura di diverse attività commerciali. Il sentimento comune da parte dei commercianti della zona è che ci potrà essere un incremento di presenze per chi potrà rimanere aperto. Per la precisione, dovranno restare chiuse le attività di parte di via del Molo, ovvero dalla pizzeria fino al ristorante in fondo alla banchina, sia per i giorni delle riprese che quelli immediatamente precedenti e successivi, a partire appunto da lunedì. Altri, come il ristorante ’Molo 26’ di Graziano Ballerano, potranno invece rimanere aperti, dato che le riprese verranno girate in fondo alla banchina, ma dovranno restare chiusi nei giorni in cui verranno girate le scene, ovvero il 2 e il 3 ottobre. I negozi che rimaranno chiusi, comunque, riceveranno un indennizzo in base ai giorni di chiusura.

"Sicuramente nei giorni dal 29 settembre al primo ottobre, essendo molti locali chiusi sul molo, per i ristoranti aperti ci potrà essere possibilità di maggior afflusso dovuta dal turista che comunque sarebbe stato in zona, da curiosi e partecipanti all’evento e, per quanto riguarda la mia tipologia di ristorante, per eventuali partecipanti alle riprese nei servizi serali", racconta Ballerano. Un evento che potrebbe comunque portare un buon indotto al territorio, sia in termini di presenze che di ritorno economico. "In quei giorni ci sarà certamente un po’ di flusso in più – dice –, tra i partecipanti e i turisti che potrebbero esserci. A livello di immagine, quindi, qualcosa può portare. Posso dire inoltre che utilizzeranno il mio spazio esterno solamente per i pasti dei partecipanti utilizzando il loro catering al seguito".

Andrea Capitani