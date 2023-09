Promuovere la città. Da oggi nuova rubrica in onda su Tv9

Inizia oggi su TV9, in diretta dalle 21.15 alle 22.30, la nuova rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi dedicata alla città, ai suoi problemi, se tali si riconoscono, ma anche alle sue potenzialità per crescere insieme e promuovere il territorio, partendo proprio dal capoluogo. O se si vuole dalla capitale della Maremma.

"E’ il momento, anche per l’unica tv legata alla nostra provincia – dicono gli ideatori del programma –, di promuovere, aiutare e sollecitare un dibattito positivo che dovrà sicuramente dare dei risultati, al di là delle campagne elettorali, e non sollevare polemiche che, non sono certo mancati gli esempi, finiscono con il penalizzare il territorio".

Ospiti in studio per questa prima puntata, dedicata alla necessità di migliorare e progettare "un nuovo biglietto da visita" per chi entra da Grosseto Nord, ma anche Grosseto sud, l’ex sindaco di Grosseto Alessandro Antichi (ricordate nel 2003 la sua proposta di Arco di Trionfo, la nuova porta della città dopo Roselle che doveva essere realizzato dallo scultore Ildebrando Casciotta, di Latina?), il presidente degli architetti maremmani Stefano Giommoni e il direttore dell’Assoindustriali di Grosseto Giovanni Mascagni.