Promozione culturale. Si cercano sponsor

Il Comune di Scarlino cerca sponsor privati per le attività di promozione culturale. La giunta ha deliberato le linee guida per la ricerca di supporti economici rivolti all’organizzazione di manifestazioni e iniziative legate alla promozione della lettura e della Biblioteca comunale e alle attività dei due musei cittadini, il Maps e il Centro di documentazione Riccardo Francovich. A supportare l’Amministrazione nella diffusione della cultura locale possono essere privati e associazioni senza fini di lucro, ad esclusione di associazioni di categoria, partiti politici, sindacati e comunque di tutti gli organismi ideologicamente schierati. Chi è interessato può formulare all’Amministrazione comunale la sua proposta di sponsorizzazione indicando l’importo che non dovrà essere inferiore a 500 euro e che potrà essere sotto forma economica o di fornitura dei servizi. Chi fosse intenzionato a sostenere l’ambito culturale cittadino potrà proporre la sua offerta entro venerdì 24 tramite pec a [email protected].