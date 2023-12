Proloco, donazioni all’Airc e alla società di calcio

Meno luminarie ma un cuore sempre più grande. La Proloco spiega che quest’anno sono presenti meno luminarie in paese perché invece di investire sulle luci l’associazione ha preferito donare una quota in beneficenza all’Airc. Sono stati donati 2mila euro. "Questo non vuol dire che non abbiamo pensato al paese e agli eventi natalizi – dicono dalla Proloco –. Abbiamo in programma due eventi, uno dedicato ai bambini con l’arrivo di Babbo Natale domenica alle 21 in località La Fonte, e poi la tombola e il gioco del panforte giovedì 28". Inoltre la Proloco ha donato la nuova divisa al Seggiano Calcio, società che disputa il campionato di calcio a 11 organizzato dalla Uisp. L’evento si è svolto alla presenza dei giocatori, delle loro famiglie del presidente della Proloco Mauro Casini e di Danilo Ghelli, mister della squadra.