"Prolifera il biogas in città Siamo diventati la terra dei cachi"

"Una terra dove la ‘fava’ assume quasi personalità giuridica, la foce dell’Ombrone non è più acqua di balneazione per motivi del tutto diversi da quelli che ci si potrebbe aspettare, ovvero un "sano" inquinamento batterico e dove i numerosissimi "siti" attengono più al mondo degli odori che a quello di Internet, può aspirare, a buon diritto, al titolo di terra dei "cachi".

Inizia così Valerio Pizzuti, consigliere Comunale del gruppo "Riformisti-verso il Terzo Polo".

"Pensiamo che la nostra antica terra avrebbe diritto ad un maggiore rispetto e ad apparati di Governo e di Controllo più adeguati ed efficienti – aggiunge –. In merito a quanto segnalato da cittadini ed associazioni relativamente ai miasmi che circondano l’abitato ed al proliferare di quegli impianti che sembrano generarli ci siamo già espressi. Le biomasse dovrebbero derivare da tutto ciò che eccede dalla coltivazione aziendale e che non può essere riutilizzato, a km zero, nell’azienda stessa. Non ci sembra opportuno, anzi ci sembra proprio dannoso, che gli agricoltori seminino, curino e raccolgano con il solo scopo di utilizzare i raccolti come biomasse".

Poi aggiunge: "L’utilizzo esagerato di concimi chimici, seppure abbinato a sistemi irrigui meno impattanti, può facilitare il principio di "desertificazione" di ampie porzioni di terreno della nostra Maremma. La produzione di tali biomasse comporta l’utilizzo di mezzi agricoli, pompe che assorbono energia, attrezzature e copiosi emungimenti. Il Comune – chiude Pizzuti – sviscerato il problema, dovrebbe impegnarsi a tutti i livelli per ottenere un quadro legislativo più consono e veramente di carattere ambientalista con l’intento di incentivare soltanto l’uso delle biomasse derivanti dalle produzioni ordinarie, in quanto surplus delle normali colture, e non specificatamente coltivate per tale unico scopo".