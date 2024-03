"Programmare il futuro". Niccolini, via alla corsa

"Scarlino deve tornare a programmare il suo futuro". Lo dice Luca Niccolini, candidato sindaco del Comune di Scarlino per la lista Scarlino nel Cuore. "Dobbiamo portare a termine il Piano Operativo del Comune, lo strumento con il quale poter tornare ad investire nel nostro territorio e dare risposte concrete ai cittadini – aggiunge – Oramai da troppo tempo solleviamo dubbi dai banchi dell’opposizione in Consiglio Comunale per lo stallo che si è creato attorno all’approvazione dello strumento urbanistico. Ad oggi non sappiamo nulla a riguardo e questo ci preoccupa perché proprio grazie a questo importante strumento di programmazione possiamo veramente disegnare la Scarlino di domani e tornare ad investire". "Il futuro di Scarlino dipende da noi. Vi invito a condividere le vostre idee – chiude – a discutere le vostre preoccupazioni e a lavorare insieme per costruire una città migliore per tutti noi. Seguiteci sui nostri canali social, scriveteci alla nostra email e unitevi alla nostra community".