Programma di lavori pubblici. Recupero di orologio e Torre. Partono i nuovi interventi

Dopo l’intervento del settembre 2021 con il quale è stato sostituito il quadrante dell’orologio danneggiato da un fulmine, recentemente l’ingranaggio dell’orologio ha presentato diversi problemi. Per cui il Comune ha incaricato nuovamente l’azienda specializzata che era intervenuta due anni fa per portare a conclusione, una volta per tutte, i lavori di ripristino. Il restauro non riguarderà solo l’orologio ma tutta la torre che funge da ingresso al centro storico del paese. Si tratta di un progetto, complessivo di 78mila euro (50mila euro di finanziamento regionale e 28mila derivanti dalle casse del Comune).

"Porteremo a compimento il restauro dell’antica torre – commenta Luciano Giglioni, vicesindaco e assessore al bilancio – consistente nella pittura delle facciate e nel recupero della struttura in ferro che sormonta la torre". L’immobile è stato dichiarato di interesse artistico, per questo i tempi di intervento si sono un po’ allungati. "Abbiamo dovuto rispettare i tempi previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio– commenta Giglioni –. Il progetto oltre ad essere stato firmato da un architetto ha dovuto ricevere l’autorizzazione della Sovrintendenza". Con questo intervento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Bartalini procede spedita nel cercare di portare a termine entro qualche mese le attività che si era prefissata a inizio mandato. "È questo l’ennesimo intervento urbanistico – prosegue Luciano Giglioni – che mettiamo in campo".

Poi Giglioni, in chiusura, lancia una frecciatina a Cinzia Pieraccini, la candidata civica per le amministrative 2024. "Questo intervento – conclude – rappresenta anche una risposta evidente alle teorie pseudo culturali e di programmazione futura che la candidata a sindaco, cioè la Pieraccini, propina ogni tanto sui profili social e che cozzano quasi sempre con la situazione finanziaria disponibile del nostro Comune".

Nicola Ciuffoletti