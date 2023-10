Progetto "Pesos". Obiettivo lo sviluppo della filiera del latte

Incontro di chiusura del progetto Pesos, Pecorino sostenibile, nato con l’obiettivo di sviluppare un disciplinare di produzione della filiera del latte ovino della Maremma attento a benessere animale e sostenibilità ambientale. Il progetto è stato promosso dal Caseificio Sociale Manciano, con la collaborazione e il supporto scientifico del Centro di Ricerche Agro-Ambientali "Enrico Avanzi" dell’Università di Pisa, coinvolgendo in via sperimentale alcuni allevatori soci dello stesso Caseificio. Il progetto Pesos, in particolare, si è sviluppato attraverso un questionario ideato dai ricercatori dell’Università di Pisa e sottoposto a un gruppo di allevatori soci del Caseificio Sociale Manciano con domande sulla sostenibilità ambientale e il benessere animale. L’analisi delle risposte ottenute ha dato il via alla redazione del disciplinare di produzione della filiera del latte ovino della Maremma, che definisce i requisiti e le modalità di produzione delle aziende che conferiscono il latte al Caseificio Sociale di Manciano, mettendo sempre al primo posto il rispetto dell’ambiente e del benessere degli animali negli allevamenti appartenenti alla filiera del Caseificio Sociale Manciano. All’incontro di chiusura hanno partecipato Marcello Mele, Professore ordinario di Scienze Animali dell’Università di Pisa, dedicato al progetto Pesos e alle sfide per la sostenibilità del settore ovino da latte, poi Luca Turini, ricercatore di Scienze Animali dell’Università di Pisa, dedicato al benessere della pecora da latte e ai risultati della valutazione aziendale con il metodo Classyfarm, e quello di Matteo Finocchi, dottorando presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, che approfondirà gli impatti della filiera del latte ovino e i risultati della valutazione aziendale mediante analisi del ciclo di vita (Lca).