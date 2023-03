Progetto per tutelare il personale

"Un senso di incredulità mista a rabbia e paura. Ecco cosa ho provato quando sono stato aggredito mentre svolgevo il mio lavoro". Le parole sono di Claudio, infermiere al Pronto soccorso del Misericordia di Grosseto. Oggi si celebra la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. A Grosseto partirà entro fine marzo, da Grosseto, il progetto di formazione, a carattere aziendale, basato sulla simulazione, rivolto per il momento al personale dell’emergenza-urgenza. L’idea nasce dalla dottoressa Sandra Menchetti, responsabile scientifico del progetto. "La sfida è quella di dimostrare la validità della simulazione nell’apprendimento delle tecniche di talk down e di de escalation, strumenti essenziali nel bagaglio di conoscenze degli operatori sanitari e in particolare di coloro che operano ad alto rischio di aggressione – spiega Menchetti –. Si tratta di due tecniche di comunicazione che insegnano come riportare il rapporto dialogico con il paziente, dal punto di massima tensione a un livello mite, al fine di evitare che la situazione si faccia ancora più tensiva fino al potenziale attacco fisico all’operatore". "Per fortuna ho per natura un atteggiamento positivo nei confronti della vita e nonostante l’aggressione vissuta sulla mia pelle, continuo a svolgere il mio lavoro con grande dedizione – conclude l’infermiere Claudio –. Altri colleghi con la mia stessa brutta esperienza non hanno superato lo shock e sono andati a lavorare in altre aree assistenziali". "Ci tengo a far avere la mia vicinanza, e quella di tutto l’Ordine, non solo agli infermieri ma a tutte quelle figure in ambito sociale e sanitario che hanno ricevuto abusi, minacce e aggressioni". Queste invece le parole di Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche. "Dobbiamo essere più consapevoli del fatto che ogni volta che si verifica una forma di violenza ai danni degli operatori sanitari si ha un danno a tutta la comunità – chiude – Concorriamo tutti a creare ambienti più o meno aggressivi e questa deve essere una responsabilità condivisa, soprattutto perché questi episodi minano la stabilità dell’intera comunità".