Progetto per l’eolico. Un parco con 10 pale alte fino a 250 metri

Un altro progetto eolico è stato depositato in Maremma. Si tratta del ’Parco Eolico Grosseto’, un impianto da 60 megawatt promosso dalla società milanese Revalue Wind 1 Srl, che interessa i comuni di Castiglione, Gavorrano e Grosseto. L’istanza è stata presentata lo scorso 31 luglio al ministero dell’Ambiente, e ha dato ufficialmente avvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di screening di íncidenza.

Il progetto prevede l’installazione di 10 aerogeneratori, ciascuno da 6 MW, suddivisi in 4 gruppi. Le pale, alte fino a 250 metri, verranno collegate tra loro tramite cavidotti a 30 kV e connesse alla rete nazionale attraverso una nuova stazione elettrica a 132 kV da inserire tra le linee ’Grosseto-Menga’ e ’Giuncarico-Grosseto’.

Si tratta dell’ennesimo progetto di grande impatto energetico in Maremma, un territorio che negli ultimi anni ha visto proliferare decine di proposte simili tra eolico e fotovoltaico, molte delle quali in aree di alto pregio ambientale e paesaggistico. Critico Augusto De Sanctis, ambientalista e profondo conoscitore delle politiche energetiche nazionali.

"Il disordinato sviluppo di impianti rinnovabili in Maremma segna il fallimento della pianificazione pubblica. Manca una visione complessiva – dice De Sanctis – affidata a strumenti come la Valutazione Ambientale Strategica che consentirebbe di individuare aree realmente compatibili, tutelando le zone più sensibili e coinvolgendo le comunità in modo preventivo".

Secondo De Sanctis, il rischio è quello di vedere interi territori trasformati in ’distese industriali’ senza una reale strategia di equilibrio tra transizione ecologica e tutela del paesaggio. Secondo quanto emerge dalla documentazione tecnica prodotta dalla società, il progetto avrà conseguenze di diversa natura sul territorio, la maggior parte delle quali vengono ritenute "contenute" o "positive". Per quanto riguarda l’atmosfera, l’impatto viene considerato favorevole: l’impianto sarà infatti in grado di produrre circa 108.000 megawattora di energia elettrica all’anno. L’interferenza con suolo e sottosuolo viene definita "trascurabile". L’uso irreversibile del suolo riguarderà solo le aree occupate dalle fondazioni delle turbine, dalle piazzole e dalla viabilità interna necessaria alla manutenzione del parco. Dal punto di vista della fauna, in particolare dell’avifauna, il principale rischio è rappresentato dal cosiddetto "effetto barriera", ovvero la possibilità di collisione degli uccelli con le pale. Per mitigare questo impatto, le turbine saranno distanziate tra loro di oltre 500 metri, in modo da consentire il passaggio sicuro degli uccelli all’interno dell’area. Per quanto riguarda il paesaggio, lo studio sostiene che l’impatto visivo sarà "limitato" perché da molti punti sensibili l’impianto non sarà pienamente visibile, grazie alla presenza di ostacoli naturali come rilievi e vegetazione. L’impatto acustico e le vibrazioni sono ritenuti contenuti e dal punto di vista sociale si prevede un impatto positivo grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro per il controllo e la manutenzione dell’impianto, la cui attività è prevista per almeno trent’anni. Premesse però che devono essere verificate e messe sotto la lente di ingrandimento. Le osservazioni pubbliche sul progetto potranno essere presentate entro il 15 ottobre.

Nicola Ciuffoletti