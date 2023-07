Progetto per i libri Gli archivi della "Ghisa" ora mappati e descritti

Quando si pensa alle "Biblioteche di Maremma", ai più sfugge che la Rete di riferimento, quella della Grobac, è anche attiva nell’ambito della valorizzazione degli archivi storici conservati dai soggetti aderenti. Da alcuni anni, infatti, sono in corso progetti di riordino e descrizione dei preziosi fondi documentari conservati sul territorio: la consulenza scientifica è affidata all’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea (Isgrec) mentre, dal 2022, la Rete Grobac ha individuato nel Comune di Follonica l’Istituto di coordinamento per gli archivi della rete. Ne è nato l’anno scorso un progetto condiviso finalizzato a promuovere la conoscenza del materiale alla Ghisa di Follonica: un giacimento di carte di cui è stato riconosciuto il particolare interesse per la rarità e l’importanza storica delle fonti conservate e per il contributo che esse possono dare anche allo studio della storia della provincia di Grosseto e del territorio di Follonica. I fondi sono vari ed eterogenei: si tratta sia di archivi di partiti politici sia di carte delle associazioni o dei sindacati, come quelle della Cgil di Grosseto; sono numerosi anche gli archivi di personalità attive sul piano politico o sindacale, spesso importanti nella storia del movimento anarchico internazionale, così come gli archivi di privati cittadini, legati alla storia del territorio follonichese. È presente, inoltre, documentazione sulla storia della Resistenza locale, nel Fondo del Comitato di Liberazione nazionale di Follonica, di cui è stata completata l’inventariazione. Il progetto ha visto la compilazione da parte dell’archivista incaricata, la dottoressa Eleonora Detti, di ben 152 schede in cui, per ogni singolo fondo, è stata individuata la posizione all’Istituto di conservazione, l’ente o la persona che ha prodotto le carte, la consistenza, l’arco cronologico, la natura dei documenti ed il loro contenuto.