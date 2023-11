Progetto "Oltreterra art project". Ricerca e visioni nell’arte di Samantha

Il progetto artistico "Oltreterra art project" arriva al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Il lavoro dell’artista Samantha Passaniti (nella foto) sarà presentato nelle sale di via Vinzaglio oggi alle 18.

L’evento è parte del progetto interdisciplinare "Oltreterra", a cura di Valeria De Siero e Davide Silvioli, presentato per la prima volta il 6 maggio 2023 al Centro studi Don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano.

"Al centro di Oltreterra c’è il proposito di valorizzare, attraverso la ricerca artistica contemporanea, la storia e l’uso del colore Terra di Siena, anticamente prelevato da cave situate nell’area del monte Amiata e oggi incluse nella provincia di Grosseto – spiegano i curatori dell’iniziativa –. Passaniti, nel suo lavoro, ha sperimentato materie prelevate in natura, tra cui diverse tipologie di terra provenienti da varie aree del globo, dal Monte Atlante in Marocco al Monte Argentario in Maremma".

"Il colore Terra di Siena, di Siena non è – dichiara Mauro Papa –. È terra d’Amiata. Si tratta infatti di un pigmento minerale estratto, fin dall’antichità, dalla cava di Bagnoli, vicino Arcidosso. La cava è rimasta aperta fino agli anni Cinquanta. Oggi è abbandonata, ma non dimenticata: un’artista innamorata dei materiali naturali e degli oggetti di scarto è entrata nella cava e ha recuperato un po’ di quella terra, la stessa che ha usato Simone Martini. Poi l’ha lavorata plasmandola con vecchi tessuti carichi di memoria".

Dopo l’incontro seguirà l’esposizione di un’installazione realizzata dall’artista che riflette sul tema della memoria dei luoghi e della tutela degli ecosistemi. La mostra resterà aperta fino a domenica 3 dicembre.