Progetto di parco eolico. Incontro pubblico al "Castagnoli"

Il progetto del parco eolico "Scansano" fa paura alla popolazione, alle aziende locali e anche all’Amministrazione comunale. È un progetto che in più di un’occasione la sindaca Maria Bice Ginesi ha detto che non è assolutamente da fare. Proprio di questo argomento si parlerà venerdì, alle 17.30, al teatro Castagnoli di Scansano in occasione di un incontro pubblico.

Verrà approfondito il progetto e le sue implicazioni, ponendo particolare attenzione agli aspetti speculativi che potrebbero impattare sul territorio. "Cercheremo – spiegano gli organizzatori – inoltre di capire cosa sta accadendo in Maremma e in molte altre zone d’Italia".

L’appuntamento è rivolto a tutta la popolazione e saranno presenti anche rappresentanti dell’Amministrazione comunale.