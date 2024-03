Progetto coordinato dalla Provincia: "Game Upi": giovani, sport e inclusione

Un elisir di salute e comunità. Lo sport. Movimento, benessere fisico e mentale, in modo inclusivo, abbattendo ogni pregiudizio, facendo squadra. Sei giovani con il loro portavoce creeranno per la Provincia, con fine di promozione, eventi sportivi per favorire uno stile di vita sano e la partecipazione di giovani con disabilità, insieme alle loro famiglie. Comincia così il progetto "Insieme…sportivaMente" presentato dalla Provincia coinvolgendo dodici partner, tra cui Upi regionale, le Province di Siena e Arezzo, Uisp, Uscita di sicurezza, Skeep, Gea Basket e quattro istituti, l’Istituto alberghiero ‘Leopoldo II di Lorena’, il Liceo sportivo ‘Aldi’, l’Istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Chianciano; e da Arezzo, l’stituto ‘Fanfani-Camaiti’.

La Provincia grossetana, grazie all’iniziativa dell’Upi finanziata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, "Game Upi, tutti in campo, nessuno escluso" ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro, a cui si aggiungono 34mila dei partner. "Game Upi" ha così costituito un Comitato Giovani, il cui portavoce è Edoardo Furi, affiancato da Niccolò Amerighi, Damiano Rosichini, Lorenzo Mantiglioni, Maciej Piotr Vella, Edoardo Bramerini e Cristian Marchini. Ad annunciare l’inizio del progetto, il presidente Francesco Limatola, i sette ragazzi del Comitato Giovani e i rappresentanti di alcuni partner. "Ogni volta che coinvolgiamo i giovani – dice Limatola – la partecipazione è eccezionale. Metteremo in campo nuove idee, insieme". "Lavoreremo – spiega Furi – a favore dello sport per enfatizzarne il valore. È crescita per i ragazzi e sicurezza per le famiglie".

Maria Vittoria Gaviano