Progetto "Birba" al via Iniziati gli incontri

Iniziati gli incontri con gli alunni delle classi delle quinte delle scuole primarie che hanno aderito al progetto di educazione stradale denominato "Birba – bambini in ricerca barriere architettoniche" promosso dalla Polizia Municipale di Grosseto, con la collaborazione ed il supporto dell’Automobile Club Grosseto . Il progetto, oltre agli incontri frontali in aula, prevede la redazione di disegni a tema tra cui ne verrà scelto uno come "bollettario" per la multa virtuale e si concluderà con una giornata in cui tutte le classi si ritroveranno nel centro storico e, con l’ausilio della Polizia Municipale, si recheranno per le varie vie "rilevando" quei comportamenti che provocano nocumento alla circolazione delle persone diversamente abili. "Abbiamo aderito fin da subito a questo progetto importante per sensibilizzare i ragazzi – ha detto Valentina Corsetti della Consulta per la disabilità – sull’importanza dell’educazione stradale, della sicurezza e della prevenzione e per far conoscere il mondo della disabilità".