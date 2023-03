Progetti e futuro Montagna, nuovo look Con "AmiataAround" arrivano fondi e App

Un bel colpo per l’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana che è riuscita a portare sui territori circa 400mila euro. Nello specifico è stato finanziato "AmiatAround", si tratta di un progetto di 440mila euro finanziato per 396mila euro che è stato presentato nel contesto del bando regionale 2022 del Fondo per la montagna. Il contributo complessivo viene poi ripartito per ogni Comune appartenente all’Unione e l’intervento più consistente viene realizzato all’interno del territorio montano di Castel del Piano. Sessantacinque mila euro saranno impiegati per realizzare il nuovo parcheggio del prato della Contessa e 35mila euro saranno invece destinati al nuovo impianto di illuminazione, sempre alla Contessa. Dopo gli interventi messi in campo al prato delle Macinaie, con questa seconda trance si potrà dire conclusa l’operazione di riqualificazione della parte alta della montagna.

"Gli interventi inseriti in AmiatAround – spiega Luciano Giglioni, vicesindaco di Castel del Piano – permetteranno di completare l’opera di riqualificazione della parte alta della montagna, iniziata dal prato delle Macinaie. La Contessa è un’altra cartolina di benvenuto per chi viene sul nostro territorio, è bene che questa area assuma un aspetto ancora più accogliente e pronta a ospitare i turisti. Proprio qualche mese fa abbiamo concluso i lavori alle Macinaie. Nello specifico sono stati realizzati nuovi muretti, ripristinate le aree di sosta, siamo intervenuti sulla segnaletica dei sentieri e forse il lavoro più consistente è stato fatto ai parcheggi".

Da qualche mese infatti il prato delle Macinaie ha un nuovo parcheggio con gli stalli blu, ancora però non sono ufficialmente a pagamento. Gli altri Comuni dell’Amiata interverranno rinnovando arredi urbani e segnaletica. "In più – prosegue Giglioni – 40mila euro saranno destinati alla realizzazione di un’app "AmiatAround" che sarà utilizzata per scoprire e viaggiare sull’Amiata. Un lavoro di squadra che permetterà all’intera montagna di rinnovare i servizi offerti ai cittadini e a tutti i visitatori che vengono in visita sul nostro territorio".

Adesso ci sono 36mesi di tempo per realizzare i lavori.

Nicola Ciuffoletti