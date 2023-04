Progetti bocciati No al teleriscaldamento

Il Comune rinuncia ai fondi Pnrr per la realizzazione della rete di teleriscaldamento e abbandona il progetto presentato insieme al Comune di Arcidosso. Oggi il sindaco Michele Bartalini spiegherà in consiglio i motivi di questa decisione.

"Eravamo consapevoli sia dell’importanza di questa infrastruttura che dell’impegno economico che l’Amministrazione avrebbe dovuto sostenere – dice Bartalini –. Avremmo dovuto accendere un mutuo da 3 milioni di euro, finanziato con Cassa depositi e prestiti. Inizialmente la rata si presentava di 120mila euro all’anno, alta ma sostenibile, poi i mutui sono schizzati alle stelle. Così abbiamo deciso di abbandonare il progetto e rinunciare al finanziamento che, comunque, avrebbe coperto la spesa solo per una parte".

Bartalini sottolinea che la rata annuale del mutuo, a causa dei rialzi degli interessi, sarebbe schizzata a circa 200mila euro annui: "Avremmo ingessato le casse del nostro Comune per i prossimi anni".

Il valore totale della nuova rete di teleriscaldamento è di circa 38 milioni di euro, circa 20 milioni di euro sarebbero finanziati tramite un bando del Pnrr, 5 milioni di euro da Enel Green Power e circa 13 milioni di euro dai due Comuni interessati, Arcidosso e Castel del Piano. A questo punto rimane solo il comune guidato dal sindaco Jacopo Marini.

"Si perde un’occasione importante di sviluppo – sottolinea Bartalini –. Portare il teleriscaldamento nel nostro Comune era sicuramente vantaggioso anche se inizialmente avrebbe riguardato solo alcune utenze. Dispiace vedere che gran parte dei bandi Pnrr sono finanziati al 100% e questo invece no".

Sull’argomento interviene anche Samuele Pii, capogruppo di minoranza. "Avevamo condizionato la nostra adesione al progetto – commenta Pii – a punti importanti qualificanti sull’impatto ambientale, sull’effettiva utilità sociale e sulla sostenibilità finanziaria, questi punti non sono mai stati chiariti e poi è emersa l’effettiva insostenibilità finanziaria, non è possibile proporre una rata di circa 200mila euro. Avevamo messo in guardia l’amministrazione". Poi conclude: "Diventi questa rinuncia un’occasione per rilanciare su altri progetti di area, quali la realizzazione di comunità energetiche che potrebbero avere dei benefici più ampi per i residenti e anche delle risorse adeguate".

Nicola Ciuffoletti