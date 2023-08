Profondo cordoglio per la scomparsa di Cillerai

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Plinio Cillerai, storico ragioniere commercialista, che si è spento ieri all’età di 89 anni all’ospedale Misericordia. Decano della professione, è ricordato da tutti come un vero e proprio gentleman della professione. "Per noi è sempre stato un esempio da seguire – ha ricordato Gianluca Ancarani, anche lui commercialista –. Sempre in prima fila per studiare e aggiornarsi. Ci esortava ad impegnarci dicendoci che la nostra era una professione bellissima". Plinio Cillerai è stato anche amministratore di una grande azienda di laterizi, quella dei fratelli Chigiotti. E’ stato insignito della carica di Cavaliere di San Silvestro, è stato anche presidente dei Maestri del lavoro e per decenni tesoriere del Rotary Club di Grosseto. Lascia la moglie Fiorella, la figlia Giovanna e i nipoti Clarissa e David. I funerali si celebreranno oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale della Santa Maria Assunta di Tatti e la salma sarà tumulata nella cappella di famiglia nel cimitero del borgo.