"Professore di Grosseto: un esempio per scuola e vita"

"Quando saremo grandi, parleremo anche noi ai nostri figli, nipoti o alunni di ’un vecchio professore’ che diceva sempre che la fluency è la cosa fondamentale. Non sappiamo se rimarremo nei suoi ricordi, ma lei nei nostri senz’altro".

E’ un passaggio della lettera scritta qualche anno fa dai ragazzi di una quinta superiore che si stavano congedando dalla scuola e dal professor Mauro Segatori (nella foto), insegnante di inglese ma – soprattutto – insegnante di valori e rispetto. "Ci mancherà tantissimo", chiude la lettera, ed è la stessa cosa che prova Giuliana, la moglie del professore, a quasi un anno dalla sua scomparsa. "Sei stato – scrive la moglie – un uomo buono e gentile, un’anima bella insomma, forte e coraggioso anche nell’affrontare la tua lunga malattia. Eri felice di trasmettere le tue conoscenze ai tuoi alunni, ma non solo le nozioni, ma anche i valori e la conoscenza per affrontare al meglio l’umana esistenza. Lo hai fatto con amore e passione e loro lo hanno capito e ti hanno voluto un gran bene, come dimostra questa lettera che ho trovato, insieme ad altre".

Un feeling, quello creato con gli studenti, che loro hanno ricambiato tanto che – scrivono i ragazzi – "con lei era impossibile cercare scuse per il mancato studio, non certo perché non le accetta, ma perché lei è talmente dolce e buono che non troviamo mai il coraggio..."

A scuola, come in casa, Segatori ha lasciato tanto, forse più di quanto lui stesso abbia immaginato: "E’ stato un privilegio – scrive oggi la moglie in una lettera colma di affetto – averti incontrato e amato". Sabato 19 agosto, alle 17, nella chiesa madre Teresa di Calcutta, don Marjan celebrerà la messa in suffragio.