Sequestrati migliaia di prodotti pericolosi. Nei guai un imprenditore di Follonica

Follonica (Grosseto), 20 febbraio 2024 – Nei giorni scorsi un’operazione della guardia di finanza di Follonica ha portato al sequestro di 7700 oggetti potenzialmente pericolosi. Nei guai il titolare di una ditta della zona, che esponeva prodotti per la telefonia, accessori di bigiotteria e di bellezza, mancanti dei necessari requisiti e indicazioni per la sicurezza del consumatore. Tutti gli oggetti erano già pronti per la vendita, per questo il sequestro immediato da parte dei militari è stato fondamentale. A conclusione dell’operazione, il proprietario, è stato segnalato alla camera di commercio per la valutazione delle sanzioni.