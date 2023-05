Processo Mps, udienza di nuovo rinviata

Un’importante novità per gli azionisti Mps: è stata rinviata al 26 giugno l’udienza preliminare del terzo filone sugli Npl (non performing loans, i crediti deteriorati) che riguarda i reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, nonché falso in prospetto informativo (per sopravvalutazione di crediti Npl) commessi tra l’1 giugno 2014 e il 29 luglio 2016. Una proroga che consente ad altri azionisti, che non avessero ancora sfruttato questa opportunità di ristoro, di costituirsi come parte civile. Confconsumatori ricorda che potrà costituirsi chi era titolare di azioni della banca nel periodo di tempo indicato, anche se comprate prima o vendute nel periodo di tempo stesso, ed è disponibile a raccogliere la documentazione necessaria alla costituzione fino a giovedì 15 giugno. Nei mesi scorsi Confconsumatori ha già raccolto la documentazione di un centinaio di azionisti che si sono voluti costituire come parte civile nel processo penale, con il supporto dell’avvocato Luca Baj.