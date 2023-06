Processione religiosa Tutte le modifiche alla circolazione

Oggi in occasione della processione religiosa organizzata dalla basilica del Sacro Cuore, dalle 20.30 circa e fino alle 22.30 o comunque fino al termine della processione, è istituito il divieto di transito al passaggio di tutti i veicoli in piazza Galeazzi (luogo di partenza e di arrivo), via della Pace (corsia in senso contrario), via Lucania, via Lombardia, via Senese (corsia con direzione via Emilia), rotatoria con via Emilia, via Emilia (corsia in senso regolare), via Venezia Giulia, via Sicilia e via Sardegna.