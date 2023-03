Procedimenti davanti al Tar Sentenze negative per il Comune

Due nuove sentenze perse dal Comune su temi di edilizia davanti al Tar. Anche le ultime due decisioni del Tribunale amministrativo hanno dato ragione alle altri parti e si sommano a quelle arrivate negli ultimi periodi: basti pensare che, nel prossimo consiglio comunale, saranno ben nove i punti all’ordine del giorno sui debiti fuori bilancio a causa di sentenze negative per il Comune.

In uno degli ultimi due casi, l’ente si è visto condannare al pagamento delle spese processuali liquidate in 3mila euro e annullare un provvedimento di richiesta di accertamento di conformità edilizia di un privato in relazione ad alcune opere di sistemazione esterna e di manutenzione straordinaria su un immobile, per il quale era stata ordinata la demolizione delle opere realizzate. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento e fatto ricorso contro il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il Comune di Monte Argentario.

Nel secondo caso, l’ente dovrà pagare le spese di lite di 2mila euro riguardo un ricorso presentato da un privato riguardo la richiesta di una concessione edilizia in sanatoria presentata nel 1995, per la quale nel 2016 il Comune aveva ingiunto al ricorrente il pagamento di ulteriori somme a titolo di conguaglio per oneri accessori.