Problemi e futuro della sanità "Questo ospedale è importante Faremo investimenti e assunzioni"

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto visita all’ospedale di Castel del Piano e ha ribadito l’importanza degli ospedali più periferici: "Durante la pandemia – ha detto il governatore – l’ospedale di Castel del Piano è stato decisivo nell’aiutare quello di Grosseto".

Il messaggio che Giani ha lanciato è stato chiaro: "Nessuno mi parli di depotenziamento o scioglimento degli ospedali, finché sarò presidente della Regione tutelerò tutti e 45 ospedali toscani, quello di Castel del Piano compreso".

Poi è stata l’occasione per parlare degli investimenti e qui, sull’Amiata, il Pnrr sarà decisivo perchè permetterà la realizzazione di una nuova Casa di Comunità hub . "Su questo ospedale – ha detto Giani – con il Pnrr ci investiremo 1,5 milioni di euro. Per contrastare lo spopolamento dobbiamo dare servizi e sull’ospedale di Castel del Piano ci vogliamo investire".

Giani ha passeggiato in tutti i reparti, ha voluto sapere dagli infermieri e dai medici che in questo ospedale lavorano criticità e urgenze. Ad accompagnarlo in questa visita i sindaci amiatini, in testa il primo cittadino di Castel del Piano, Michele Bartalini aiutato dal consigliere Maria Rosa De Masi. Nella giornata di ieri protagonisti sono stati i professionisti sanitari che lavorano in questo ospedale e Giani ha avuto modo di confrontarsi anche con i vertici della Asl, iniziando dal direttore generale Antonio D’urso. Non è mancato un confronto con Simona Dei, direttrice sanitaria, e Tania Barbi, direttrice del Coeso. "E’ un ospedale di 38 posti letto in prospettiva", ha detto Giani lasciando intendere che con un numero adeguato di infermieri i posti letto potrebbero aumentare. "Mancano 12 infermieri – ha ricordato – ci impegneremo ad assumerli 6 o 7". Numeri che farebbero sicuramente la differenza, così come potrebbero fare la differenza 8 nuovi medici di famiglia in più sull’Amiata. Pronti per essere attivati ci sono 14 posti posti letto, con un minimo di personale in più, l’ospedale di Castel del Piano potrebbero fare la differenza. "Questo è l’ospedale del territorio – ha ricordato Bartalini –. Ci auguriamo che si possano risolvere le criticità più importanti. Penso alla mancanza di personale. Con l’azienda sanitaria abbiamo un ottimo rapporto. E’ fondamentale".

Nicola Ciuffoletti