Problemi della sanità dimenticati "I sindaci assenti all’incontro"

I problemi maggiori sembra proprio che siano nella zona nord della provincia e vanno dalla copertura del 118 con un -63% di Massa Marittima e -53% di Follonica, alla carenza di personale medico e infermieristico con difficoltà a mantenere in essere le attività de reparti ospedalieri e sopperire alle esigenze del territorio. Una fotografia impietosa che è venuta fuori dall’incontro all’auditorium del Misericordia di Grosseto organizzato dall’Anaoo che riguardava il tema della sanità provinciale e la sua riorganizzazione. Una sala gremita e autorevoli ospiti tra cui il sottosegretario al Ministero della Salute Marco Gemmato, presenti il deputato e senatore di Fratelli d’Italia, il sindaco di Grosseto e il consigliere regionale Ulmi. "Sarebbe stata una buona occasione per un confronto tra il governo regionale e gli amministratori locali se questi fossero stati presenti – inizia Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli del Tavolo della Salute – ed invece tutti assenti a partire dalla consigliera del Pd Spadi per arrivare a quella dei i sindaci dei comuni grossetani. Sarebbe stata una buona occasione anche per mettere in evidenza le criticità della sanità nelle Colline Metallifere e chiedere sostegni e impegni alla direzione aziendale e alla politica". "Come Tavolo della Salute – aggiungono – abbiamo preso atto ancora una volta della distanza che intercorre tra la sanità e i nostri amministratori delle Colline Metallifere che hanno disertato in massa. Gravi sono le assenze di Giuntini anche nella sua veste di presidente della Società della Salute, di Termine anche come segretario provinciale del Pd e Benini sindaco della seconda città della provincia nella quale i servizi sanitari non brillano certo di efficienza. L’incontro – chiudono – sarebbe stato una opportunità per dimostrare la vicinanza ai professionisti e rimarcare ancora le criticità presenti nel presidio ospedaliero di Massa Marittima e quelle altrettanto gravi del territorio che sono risultate evidenti anche dalle relazioni dei professionisti. Purtroppo però i sindaci, come responsabili della salute dei cittadini delle Colline Metallifere hanno ancora una volta brillato per la loro assenza e non possiamo che rimanere esterrefatti di questo comportamento che certifica quanto diritto alla salute e servizi siano tutt’altro che prioritari per amministratori e politici della maggioranza che governa i comuni dell’area nord".