"Problemi ai bus ci sono Ma li stiamo risolvendo"

Autolinee Toscane replica alle denunce riportate dagli studenti pendolari del comune di Roccastrada. "Siamo consapevoli dell’età avanzata della flotta che ha ereditato – spiega Autolinee Toscane -. Da novembre 2021 abbiamo avviato un costante lavoro ed importanti investimenti per il rinnovamento degli autobus nonché per una profonda attività di manutenzione. Si tratta di un percorso graduale: nel corso del primo anno di gestione sono stati acquistati 200 nuovi mezzi in tutta la Toscana (25 per il bacino di Grosseto, di cui 3 urbani) ed entro il 2025 è prevista la sostituzione di circa la metà di tutta la flotta regionale circa 2600 bus con autobus di ultima generazione. Di questi, 75 riguarderanno il territorio grossetano 5 nuovi mezzi arriveranno nel corso di questo anno". Sono circa 270 gli interventi mensili che vengono effettuati per la gestione dei guasti, la manutenzione e lo svolgimento di tagliandi. "Siamo disposti a incontrare gli studenti – dicono – per illustrare nel dettaglio il nostro percorso".