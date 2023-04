"Problema che riguarda tutte le istituzioni"

Sui fatti di Follonica interviene anche l’Asl. "Siamo tutti scossi e indignati per questo ennesimo e grave episodio di violenza contro il nostro personale – dichiara Simona Dei direttrice sanitaria dell’Asl –. A nome anche di tutta la Direzione esprimo vicinanza e solidarietà a chi ha subito questa violenza assurda. Da tempo stiamo assistendo a un susseguirsi di aggressioni nei confronti di medici, infermieri e operatori sanitari. In tutti questi casi violenza verbale e fisica non sono altro che due facce della stessa medaglia. Il nostro poi non è un problema solo della sanità, le aggressioni e le violenze negli ospedali e nei luoghi di cura riguardano tutte le istituzioni e bisogna lavorare insieme per evitare il ripetersi di fatti dolorosi e tragici come l’omicidio della dottoressa Capovani a Pisa. Siamo amareggiati ma anche orgogliosi della grande squadra di professionisti che ogni giorno, malgrado questi episodi, svolgono il proprio lavoro con passione e competenza per garantire il diritto alla salute di tutti".