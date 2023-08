Privatizzazione Case dell'Acqua a Monte Argentario

Parte la procedura di privatizzazione delle case dell’acqua. Pubblicato dal Comune l’avviso per la manifestazione di interesse per il servizio di distribuzione di acqua potabile tramite le case dell’acqua. L’obiettivo è di individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata. La concessione, che avrà la durata di nove anni, riguarda il servizio di gestione e distribuzione di acqua potabile nelle tre case dell’acqua che a Porto Santo Stefano si trovano in piazza del Mercato e nel quartiere del Pozzarello, mentre a Porto Ercole in via Campagnatico, e i fontanelli della scuola elementare e media di Porto Ercole e la scuola media di Porto Santo Stefano. Sono compresi nell’appalto gli adeguamenti, le migliorie e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste. Gli operatori interessati hanno tempo fino al 31 agosto per inviare, esclusivamente tramite la piattaforma Start della Regione, la manifestazione di interesse.