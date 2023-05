"Privatizza l’arenile Benini sia chiaro"

"Benini sulla Colonia Marina si scorda di dire che dovrà privatizzare quasi tremila metri quadri di spiaggia". Inizia così Danilo Baietti e Sandro Marrini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. "Il centrosinistra follonichese non ha mai ascoltato le proposte giunte dai banchi della minoranza – aggiungono – che chiedeva di far sbocciare la vocazione turistica della struttura collocandola sul mercato o dandola in concessione ai privati. Anzi la maggioranza consiliare sempre ha voluto imporre una vocazione sociale sulla struttura, ma che senza soldi ha portato l’edificio all’indecorosa situazione attuale. Oggi Benini, forte del finanziamento vinto dalla Presidenza del Consiglio, vuole, e deve, mantenere perlomeno lo scopo sociale delle due torrette. La triste verità di questa storia è che nessun privato si sarebbe interessato ad aprire una struttura ricettiva dove affianco sorgono una colonia estiva, un dormitorio per vittime di violenza e una Rsa".