"Prioritario tutelare l’ambiente" L’appello del prefetto Berardino

Sono tanti gli spunti di riflessione che il prefetto Paola Berardino ha offerto alla cittadinanza nel suo discorso in occasione della Festa della Repubblica, che ieri si è celebrata in piazza Rosselli, davanti alla Prefettura, e non come come avvenuto negli ultimi anni in piazza Duomo. Nel suo incipit il massimo rappresentante del Governo in provincia ha sottolineato come "l’articolazione istituzionale abbia permesso di fare rete per affrontare, insieme, le tante sfide quotidiane, con l’obiettivo di riuscire a dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini". E dopo questo passaggio il prefetto Berardino ha voluto ringraziare i Comuni e i loro sindaci. "Voi sindaci – ha detto il prefetto – svolgete una funzione strategica e il lavoro che conducete con le altre istituzioni locali può contribuire a ridurre i divari, le distanze, a sollecitare i progressi. Diminuire le distanze nella possibilità di esercizio dei diritti: perché oggi, tuttora, tra realtà urbane e aree interne, tra centri di grande collegamento, comunità montane e realtà insulari, non sempre i diritti e i servizi riescono ad essere assicurati in maniera eguale". Poi il prefetto ha ricordato l’Aeronautica, di cui quest’anno si celebra il centenario "a cui auguro un radioso volo verso il futuro". Ma il punto focale del discorso del prefetto è stato l’appello alla tutela e alla difesa del territorio anche alla luce della recente alluvione in Emilia Romagna. "Passata l’emergenza viene il tempo dell’azione di rilancio e di ripresa del territorio. C’è una diffusa presa di coscienza riguardo l’esigenza di difendere l’ambiente, che deve tradursi ora in una convinta e concreta operatività. Potremmo non avere un ‘secondo tempo’. Se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta dove l’umanità possa vivere e prosperare in pace, dovremo compiere, tutti assieme, progressi decisivi nella transizione ecologica".