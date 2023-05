"Prioritari: giovani e imprenditoria"

Arturo Cerulli e la sua lista sono pronti. L’ex sindaco dal 2008 al 2018, seduto negli ultimi cinque anni tra i banchi di opposizione, vuole rientrare in municipio dalla porta principale. Si presenterà il 14 e 15 maggio con la sua lista Civico 23, appoggiata da Fratelli d’Italia.

Cerulli, i punti salienti del suo programma?

"Certamente lo sviluppo dell’imprenditoria e quello del mondo giovanile. Lo sviluppo del territorio può andare avanti grazie ai rapporti con gli imprenditori. Per fare questo bisogna aumentare la mole della disponibilità di lavoro con l’apertura di nuove attività, sia dal punto di vista marittimo che a terra. Pronti a lavorare con chi vuole investire all’Argentario".

E sui giovani? Cosa manca?

"Le associazioni sono il cuore del territorio e devono essere il motore delle attività giornaliere. In questo contento emerge il mondo dei giovani, perché il futuro è loro. E non è soltanto musica. Pensiamo certamente alla movida, ma dopo bisogna pensare al lavoro e al resto delle altre cose".

Le opere da fare?

"Di sicuro c’è da lavorare sul problema dei parcheggi. Un must che ci portiamo avanti da una vita, vogliamo poter dire che finalmente ci sono i parcheggi all’Argentario. Senza di essi è inutile provare a fare altre cose se la gente poi non sa dove parcheggiare. A Porto Santo Stefano è abbastanza facile da risolvere, dato che c’è l’ex Aeronautica. A Porto Ercole il concetto è un po’ più complesso, ma pensiamo a grosse aree periferiche con servizi navetta continui".

È soddisfatto della lista formata?

"Lo sono molto. Non è una lista di amici creata per prendere voti, la nostra forza è la diversità. È una lista in grado di proiettarsi al futuro, alle nuove generazioni. Scelte persone in grado di governare in prospettiva".

Come state lavorando?

"Ci stiamo concentrando su tutti i gruppi di interesse e le associazioni. Abbiamo fatto un programma con la convinzione che si può fare di più, e che si può aggiornare. Ad esempio abbiamo incontrato gli abitanti di Lividonia e del Pozzarello, che sono quartieri con delle problematiche diverse tra loro. Inoltre abbiamo la volontà di creare una consulta portoercolese per tracciare le direttive sul paese, ipotizzando un assessore al bilancio esterno che sia di Porto Ercole".