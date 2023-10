Primavera in Pian di Rocca, 300 disegni dei ragazzi dell'Orsini

Oggi e domani la corte di Pian di Rocca, a Castiglione della Pescaia, torna ad essere palcoscenico della "Primavera in Pian di Rocca". A fare da scenografia in questi due giorni ci saranno gli oltre 300 disegni dei ragazzi dell’Istituto "Orsini" realizzati durante lo scorso anno scolastico in occasione del concorso "Un disegno per Calvino" nell’ambito delle celebrazioni del centenario. La festa parte oggi alle 10.30 con l’apertura dei mercatini e degli stand gastronomici, e per tutta la giornata eventi per le scuole, giochi per bambini e concerti. Nel pomeriggio pesca di beneficenza e intrattenimento con la Cri. Domani dalle 9.30 escursioni in mountain bike, dimostrazioni di abilità con fuoristrada, esposizione canina e prove di tiro con l’arco con gli Arcieri del Tiburzi.